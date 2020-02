Von Anonymous User

„Leider werfen immer noch viele Zeitgenossen ihre Abfälle an Straßen und Wegen, auf Plätzen und in der freien Natur sorglos weg“, bedauert der Hegering. Das sei nicht nur kein schöner Anblick, sondern berge auch ein immenses Verletzungsrisiko für heimischen Wildtiere. „Obwohl die Müllmenge in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen hat, ist es nach dreijähriger Pause wieder an der Zeit, eine flächendeckende Flursäuberungsaktion unter der Regie unserer Ortsobmänner durchzuführen“, informieren die Waidmänner in einer Mitteilung.Aufräumaktion am 21. MärzDer Hegering Rietberg ruft in Zusammenarbeit mit der Stadt Rietberg alle Bürger – insbesondere auch Vereinsmitglieder und Schüler – dazu auf, sich am Samstag, 21. März, von 9 bis 12 Uhr an der Gemeinschaftsaktion zu beteiligen. Die Revierinhaber und Jagdvorstände werden Transportfahrzeuge für das Sammelgut bereitzustellen. Dieses kann aus allen Ortsteilen der Stadt Rietberg zwischen 12 und 13 Uhr kostenlos beim Recyclinghof Kathöfer an der Industriestraße in Rietberg entsorgt werden.Bei Bedarf werden allen freiwilligen Helfern Arbeitshandschuhe, Abfallzangen und Mülltüten vom Umweltamt zur Verfügung gestellt. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, orangefarbene Warnwesten zu tragen. Nach Abschluss der gemeinnützigen Umweltaktion werden alle Saubermänner und -frauen zu einem Imbiss vor Ort eingeladen.Wer hilft mit?Wer bei der Beseitigung der wilden Müllkippen mitmachen will, sollte sich in wetterfester Kleidung und Gummistiefeln an einem der folgenden Sammelpunkte einfinden: Bokel: Hof Dirk Strothoff, Lannertstraße 81, Telefon 0171/4400637. Druffel: Bürgerhaus Druffel (Bernhard Bröker), Telefon 0170/6486232. Mastholte: ASS Auto-Service Schlepphorst (Manfred Hillner), Telefon 0171/4967170. Neuenkirchen: Parkplatz Kartoffelkreisel (Michael Breimhorst), Telefon 0175/4131139. Rietberg: Bauhof Rietberg (Hans Holub), Telefon 0172/2774874. Varensell: Sportplatz Varensell (Gregor Frenz), Telefon 0171/8885229. Westerwiehe: Gasthof Kreutzheide (Heinz Kraienhorst), Telefon 0171/3133945.