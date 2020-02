Von Anonymous User

Bornholte (gl) - Für die Bergstraße in Bornholte-Bahnhof stehen umfangreiche Baumaßnahmen bevor: Auf dem Abschnitt zwischen der TWE-Eisenbahn-Strecke und dem Ortsausgang in Richtung Schloß Holte wird die Fahrbahn erneuert und verbreitert. Die Gehwege werden ebenfalls neu gestaltet.

Außerdem werden zwei Querungshilfen gebaut und die Straßenbeleuchtung erneuert. Ab dem Montag, 17. Februar, wird die Baustelle eingerichtet, um Mitte der Woche zunächst mit Kanalbauarbeiten zu beginnen. Denn im Zuge des Umbaus der Bergstraße wird in einem Teilstück auch ein neuer Regenwasser-Entlastungskanal gebaut. Dazu muss die Bergstraße ab Mittwoch, 19. Februar, 7 Uhr, auf dem Abschnitt zwischen der Paderborner Straße und dem Asternweg voll gesperrt werden.„Für den Anliegerverkehr wird der Asternweg weiterhin passierbar sein“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Auf Grund der Baumaßnahmen könne es allerdings auch dort zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen. Anschließend werden die Kanal- und Straßenbauarbeiten abschnittweise weiter in Richtung Ortsausgang ausgeführt. Für den Anliegerverkehr bleibt die Bergstraße weitestgehend bis zum jeweiligen Baustellenbereich befahrbar.„Während einiger Bauabschnitte wird es jedoch auch erforderlich sein, die Bergstraße über die Nebenstraßen anzufahren“, schreibt die Verwaltung. Für den Durchgangsverkehr werden Umleitungen über Kaunitz und Sende ausgeschildert. Insgesamt wird die Baumaßnahme voraussichtlich bis in den Herbst hinein dauern. Die Stadt hat für das Projekt im laufenden Haushalt 1,6 Millionen Euro bereitgestellt. Kosten für die Anlieger fallen bei der Baumaßnahme nicht an.