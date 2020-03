Von Anonymous User

Rietberg (gl) - Gemütlich soll es sein, eben so richtig zum Wohlfühlen - aber natürlich auch zum Bewegen. Denn „Friedas Tanztee“ wartet keineswegs mit Sahnetorte und Seniorennachmittag auf, sondern mit treibenden Elektro-Rhythmen. Der Nachfolger des Holi-Festivals feiert am Samstag, 13. Juni, im Gartenschaupark Premiere

Es sind die Schwergewichte der Branche, die ihr Kommen zugesagt haben. Darunter DJ Brooks aus den Niederlanden, der mit David Guetta zusammenarbeitet, und Mesto (ebenfalls Niederlande), der Hits mit Felix Jaehn sowie Tiesto produziert. Auch David Puentez („No matter what“) aus Deutschland dürfte Szenekennern ein Begriff sein. Ebenfalls mit im Boot: Vize („Starts“) und Watermät („Bullit“) aus Frankreich.

Wie holt man Künstler, die auf den ganz großen Bühnen der Welt zuhause sind – zum Beispiel beim Parookaville oder Tomorrowland – nach Rietberg in die Volksbank-Arena? Diese Frage können Niklas Portmann und Henri Lück beantworten. Beide stammen selbst aus der Stadt der schönen Giebel und organisieren das Festival federführend. Unterstützt werden sie dabei von der Gartenschaupark-GmbH. „Vor allem braucht man natürlich gute Kontakte“, sagt Lück und erwähnt in diesem Zusammenhang einen der derzeit angesagtesten Clubs Deutschlands: das „Bootshaus“ in Köln.

Portmann und er hatten auch das Holi-Festival in Rietberg auf die Beine gestellt und fanden, es sei Zeit für etwas Neues. „Man soll aufhören, wenn es am besten läuft. Das haben wir mit dem Holi getan und freuen uns nun auf den ‚Tanztee‘“, stellt Portmann heraus. In zwei Bereichen soll am 13. Juni ab 14 Uhr bis Mitternacht im wahrsten Wortsinn die Musik spielen. Die Hauptbühne bildet dabei die Volksbank-Arena.

Aufgelegt wird darüber hinaus ein paar Meter weiter auf freier Fläche, genannt „Tanzgarten“. Ein Holzzaun soll das Areal optisch begrenzen. Zudem wird es reichlich Dekoration geben. „Darauf legen wir besonderen Wert. Wer zum ‚Tanztee‘ kommt, möchte sich wohlfühlen“, sagt Milena Kraienhorst, zuständig für das Marketing. Ebenso wie Niklas Portmann und Henri Lück ist sie Mitte 20 und Studentin. Seit August bereiten sich die jungen Rietberger auf „Friedas Tanztee“ vor.

Es ist eine eigene Festivalwährung geplant. Bezahlt wird auf dem Gelände demnach ausschließlich mit sogenannten Volksbank-Talern. Sie können in Wechselstuben eingetauscht werden. Die Tickets – bis zu 5000 soll es geben – sind für 23 Euro an vielen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der Touristikinformation der Stadt Rietberg an der Rathausstraße, w 05244/986100, und im Internet erhältlich. Einlass ist ab 16 Jahren.