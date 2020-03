Von Anonymous User

Die Verwaltung gibt sich aber zuversichtlich, dass dies bis zum Meldeschluss am 13. März geschehen wird. So waren während der Anmeldephase Anfang Februar nur 89 Jungen und Mädchen angemeldet worden (Vorjahr 115). Später kamen noch zwei hinzu. „Für uns ist deshalb sicher, dass der Jahrgang fünf vierzügig an den Start geht“, teilte Sprecherin Susanne Zimmermann mit. 20 Schüler seien noch an keiner Schule angemeldet worden. Man gehe davon aus, dass die Zahl 100 erreicht werde.

An der Janusz-Korczak-Gesamtschule gingen 167 Anmeldungen ein (Vorjahr 173). Fünf Schüler müssen abgelehnt werden. Die Anne-Frank-Gesamtschule verzeichnet 107 Anmeldungen. Dort können insgesamt 162 Schüler aufgenommen werden (Vorjahr 103 Anmeldungen).

Die tatsächlichen Schülerzahlen in den aktuellen fünften Klassen der drei Gesamtschulen (Stand 15. Oktober 2019): Janusz-Korczak-Schule 162 Fünftklässler, Anne-Frank-Schule 137 und 104 in der dritten Gesamtschule