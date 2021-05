Was daran nicht überrascht: Es ist natürlich eine banale Vorstellung, dass Menschen, die ins Land kommen, ihr Denken und ihre Überzeugungen mitbringen. Eben das, was sie zu Hause in ihrer Umgebung aufgesogen haben, was ihnen eingetrichtert wurde. Und das ist seit Generationen bei nicht allen, aber doch sehr vielen Menschen aus dem arabischen Raum das Gleiche: Nicht nur Israel ist der Feind, sondern die Juden an und für sich.