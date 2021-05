Das sagte am Dienstag der Paderborner CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke dem WESTFALEN-BLATT. An der Basis von CDU und FDP brodelt es. Die schwarz-gelbe Landesregierung wird für ihre Entscheidung kritisiert, bei der Ausweitung des Islamunterrichts an Schulen in NRW mit der türkischen Ditib zusammenzuarbeiten. Das hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag bekannt gegeben.