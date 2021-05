Unsere Redaktionsmitglieder Claudia Kramer-Santel und Elmar Ries erreichen den Pressesprecher der israelischen Armee per Video-Call im Hauptquartier in Tel Aviv. Er spricht Deutsch mit Akzent, denn er wuchs in Berlin-Wedding auf. Da er als Jude mit iranischen ­Wurzeln dort schon früh den musli­mischen Antisemitismus zu spüren bekam, wundern ihn die aktuellen Vorgänge in Deutschland kaum. Sind Sie vom Umfang des Raketenarsenals in Gaza überrascht? Shalicar: Wir sind absolut nicht überrascht von der ­„Firepower“ der Hamas, aber die Intensität des Raketenbeschusses aus Gaza ist viel stärker als 2014. Damals wurden in 51 Tagen knapp 5000 Raketen abgeschossen, mittlerweile sind wir nach nur sieben Tagen schon bei 3200. Von der Tendenz ist es also steigend.