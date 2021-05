Die Befürworter des Islamunterrichts – auch mit Beteiligung der dem türkischen Erdogan-Staat nahen Ditib – haben ein starkes Argument, das wahrscheinlich ihr einziges ist: Wenn Islam kein Schulfach wäre, würden noch mehr muslimische Kinder und Jugendliche in die Koranschulen der Hinterhofmoscheen gehen – und dort womöglich radikalisiert werden. Das leuchtet durchaus ein.

Umso mehr muss man die beteiligten Islamverbände in den Fokus nehmen und kontrollieren. Denn sie stehen ganz grundsätzlich in dem Verdacht, eben nicht zur Integration von Muslimen in die deutsche Mehrheitsgesellschaft beizutragen, sondern das Gegenteil erreichen zu wollen: die Zementierung von Parallelgesellschaften – zum Erhalt ihres eigenen Einflusses.

Für die umstrittene Entscheidung steht die NRW-Landesregierung und nicht nur Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Sie hat nur das verkündet, was ohne die Staatskanzlei nicht zu entscheiden gewesen wäre.