Kommentar zur AfD Treue Erfüllungsgehilfen

Dieser Partei hat die Öffentlichkeit schon sehr viel durchgehen lassen, zu viel: Nazi-Äußerungen des AfD-Ehrenvorsitzenden Gauland, Teilnahme an rechtsextremen Demonstrationen nicht nur in Ostdeutschland, unflätiges und destruktives Verhalten in den Landesparlamenten und im Bundestag. Von Frank Polke