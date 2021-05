Wer sich stets schwer mit dem Begriff der Globalisierung getan hat, sollte durch die Pandemie eigentlich eines Besseren belehrt sein. Die Welt ist ein Dorf geworden. Und das gilt in jeder Hinsicht – nicht nur mit Blick auf ökologische, ökonomische und sicherheitspolitische Belange, sondern auch, was Gesundheitspolitik angeht. Folglich ist es nicht damit getan, dass wir die Corona-Krise hier in Deutschland in den Griff bekommen.