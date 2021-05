Was also tun, wenn der deutsche Nanowissenschaftler mit den besten Aussichten auf den Nobelpreis für Physik nach seiner Analyse der vorliegenden Erkenntnisse zu dem Ergebnis kommt, dass die Ursache des Coronavirus mit größter Wahrscheinlichkeit ein Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan ist? Prof. Dr. Roland Wiesendanger veröffentlichte seine Analyse am 18. Februar dieses Jahres .