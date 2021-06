Der im Frühjahr übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit ist damit deutlich stärker ausgefallen als im langjährigen Mittel vor der Pandemie. Auch mit Blick auf ganz Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken. „Im Mai entwickelte sich der Arbeitsmarkt in NRW für Menschen ohne Beschäftigung ausgesprochen positiv“, sagte der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Dienstag in Düsseldorf.