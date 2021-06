Nein, da zieht sich nicht irgendeine Randfigur, kein Dauernörgler, Quertreiber oder gar Abtrünniger zurück – nein, da will jemand gehen, der diese Kirche über Jahrzehnte geprägt und in wichtigsten Ämtern geführt hat. Die katholische Kirche sei an einem toten Punkt angekommen, hat Marx seinen Entschluss begründet. Und einen Wendepunkt gefordert.