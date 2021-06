Lemgo deutscher Pokalsieger

Die Lipper setzten sich am Freitag vor 2000 Zuschauern beim Finale in Hamburg mit 28:24 (15:12) gegen die MT Melsungen durch und haben damit in der kommenden Saison einen Startplatz in der European League sicher. Beste Werfer waren Jonathan Carlsbogard und Lukas Zerbe mit je fünf Treffern für den TBV sowie Domagoj Pavlovic mit sechs Toren für Melsungen, das damit weiterhin auf den ersten nationalen Titel wartet.

Lemgos Jonathan Carlsbogard beim Torwurf. Foto: dpa / Axel Heimken

In einem umkämpften, aber nicht unbedingt hochklassigen Finale zwischen dem Bundesliga-Achten aus Melsungen und Tabellen-Elften aus Lemgo wechselte die Führung mehrfach hin und her. Nachdem zunächst die MT beim 9:6 (19.) und 11:8 (22.) vorgelegt hatte, ging der TBV mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Bezeichnend: Bei beiden Teams hatten die Torhüter große Probleme, ins Spiel zu kommen. Erst in der 20. Minute gelang dem Lemgoer Schlussmann Finn Zecher die erste Keeper-Parade der gesamten Partie.

TBV Lemgo wird deutsche Pokalsieger 1/26 Foto: Axel Heimken

Lemgos Spieler feiern den Sieg während Lemgos Andrej Kogut, der Kapitän, den Pokal hochreißt . Foto: Axel Heimken

Melsungens Kai Häfner verlässt das Spielfeld. Foto: Axel Heimken

Melsungens Julius Kühn sitzt auf dem Boden während Lemgos Spieler feiern. Foto: Axel Heimken

Melsungens Domagoj Pavlovic (l-r), Lemgos Jonathan Carlsbogard und Melsungens Felix Danner kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Melsungens Domagoj Pavlovic (l-r), Lemgos Jonathan Carlsbogard, Melsungens Felix Danner, Lemgos Christoph Theuerkauf und Melsungens Tobias Reichmann kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Lemgos Christoph Theuerkauf versucht einen Treffer zu erzielen. Foto: Axel Heimken

Lemgos Isaías Guardiola (l-r), Melsungens Domagoj Pavlovic und Lemgos Finn Zecher kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Melsungens Silvio Heinevetter gestikuliert. Foto: Axel Heimken

Die Spieler vom TBV Lemgo laufen in die Halle ein (hier Marcel Timm). Foto: Axel Heimken

Lemgos Isaías Guardiola (l-r), Melsungens Domagoj Pavlovic und Lemgos Finn Zecher kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Lemgos Christoph Theuerkauf (2.v.r.) gestikuliert während einer Spielpause. Foto: Axel Heimken

Melsungens Kai Häfner (l-r), Lemgos Frederik Simak und Lemgos Bjarki Mar Elísson kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Melsungens Julius Kühn (l) und Lemgos Gedeon Guardiola kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Lemgos Bjarki Mar Elísson (l) und Lemgos Frederik Simak feiern einen Treffer. Foto: Axel Heimken

Lemgos Peter Johannesson versucht einen Ball abzuwehren. Foto: Axel Heimken

Melsungens Julius Kühn versucht ein Tor zu erzielen. Foto: Axel Heimken

Melsungens Michael Allendorf (l), wirft gegen Lemgos Peter Johannesson. Foto: Axel Heimken

Melsungens Julius Kühn (r) und Lemgos Andrej Kogut kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken

Der erst 20 Jahre alte Zecher entwickelte sich zum Rückhalt seines Teams, das durch einen Tempogegenstoß-Treffer von Bjarki Mar Elisson beim 21:15 (49.) erstmals mit sechs Toren vorne lag. Schon zwei Minuten vor dem Abpfiff skandierten die Lemgoer Schlachtenbummler «Hier regiert der TBV». Lemgo war 2002 letztmals Pokalsieger, Melsungen noch nie.

Zuvor hatte Lemgo am Donnerstag im Halbfinale bereits sensationell den THW Kiel besiegt. Dabei führte der vierfache Champions-League-Gewinner zur Halbzeit souverän mit sieben Toren und drohte die Lemgoer abzuschießen. Was aber im zweiten Durchgang passierte, versetzte die Fans auf Kieler Seite in lähmendes Entsetzen und in der Lemgoer Kurve in Ekstase. Tor um Tor holte der Außenseiter auf. Mit jedem Gegentreffer wurde der THW nervöser. Insbesondere im Angriff unterliefen dem Favoriten unerklärliche Fehler.

Finale

Lemgo - Mels. 28:24 (15:12)

TBV-Tore: Carlsbogard 5, Zerbe 5, Elisson 4/1, Theuerkauf 3, Cederholm 2, G. Guardiola 2, I. Guardiola 2, Kogut 2, Simak 2, Baijens 1 - MT-Tore: Pavlovic 6, K. Häfner 4, Kühn 4, Reichmann 4/1, Danner 2, Allendorf 1, Kunkel 1, F. Lemke 1, Salger 1 - Schiedsrichter: Tönnies (Stendal)/ Schulze (Magdeburg) - Zuschauer: 2000