Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Norbert Tiemann beschreibt der Kanzlerkandidat, CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet seine Motive, unbedingt dieses Land als Kanzler regieren zu wollen. Sie sind seit einigen Jahren Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Sie sind seit einigen Monaten CDU-Bundesvorsitzender und seit einigen Wochen Kanzlerkandidat. Wie viel Schlaf bleibt Ihnen da noch angesichts dieser Ämtervielfalt? Armin Laschet: Zurzeit ist mehr Präsenz in Berlin erforderlich. Und ich habe auch weiterhin viele Termine im Land. Aber vieles an Arbeit und Aufgaben ergänzt sich ja. Und viele Themen, allen voran die bestmögliche Bewältigung der Corona-Pandemie, beschäftigen mich ja sowohl als Parteivorsitzender wie als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich komme mit wenig Schlaf aus, fünf bis sechs Stunden reichen mir in der Regel. Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur liegt jetzt ein paar Wochen zurück. Was würden Sie, mit etwas Distanz, sagen – hat das Ob und das Wie der Union geschadet? Laschet: Es war ein intensiver Wettbewerb, den wir als Union geführt haben. Wenn beide Parteivorsitzenden zweier Schwesterparteien für ein solches Amt kandidieren wollen, dann gibt es keine Alternative, als miteinander alles abzuwägen, wessen Erfahrungen, wessen Programm und wessen Politikstil am besten geeignet sind, damit wir als Union auch den nächsten Kanzler stellen. Es waren acht Tage, gefolgt von einer demokratischen Entscheidung. Und jetzt gehen wir gemeinsam in den Wahlkampf. Haben Sie schon einmal Vergleichbares erlebt, das war nicht Ihre erste Kampfkandidatur... Laschet: Es ist ein Unterschied, ob man auf einem Parteitag mit mehreren Kandidaten antritt: Jeder hält eine Rede, es wird abgestimmt, dann ist es entschieden. Oder ob eine Kandidaten-Suche zweier Schwesterparteien ansteht, für die es kein festes Verfahren gibt.