Schon am Sonntag muss wieder mit Unwettern durch Gewitter mit teils heftigem Starkregen gerechnet werden. Dabei verlagert sich der Schwerpunkt aber südwärts. Besonders betroffen sind laut DWD Teile von Thüringen, Westsachsen und Bayern. Am Nachmittag könnten erneut «enorme Mengen» von etwa 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit fallen. «Das alles spielt sich aber auch wie schon in den letzten Tagen auf örtlich sehr kleinem Raum ab. Dabei lässt sich im Vorfeld kaum eingrenzen, welche Orte konkret betroffen sein werden.» Auch in anderen Gebieten könne es Gewitter geben, die fielen aber nicht ganz so kräftig aus. In den nächsten Tagen geht es laut DWD so weiter: Immer wieder muss mit Schauern, Gewittern und Unwetter gerechnet werden, am Montag wohl vor allem in einem Gebiet von Franken über Schwaben bis zum Alpenrand.