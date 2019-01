Zu unserem Bedauern konnte Ihre Zeitung in Teilbereichen unseres Verbreitungsgebiets am Samstag, 26. Januar, nicht pünktlich ausgeliefert werden. Deshalb können Sie Ihre Ausgabe kostenlos online lesen – einfach hier klicken und Ihre gewohnte Lokalausgabe auswählen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am Samstag, 26. Januar, können Sie die elektronische Ausgabe unserer Zeitung – unsere E-Zeitung – kostenlos nutzen ( https://www.ezeitung3.info). Bitte betrachten Sie dies als eine kleine Entschädigung dafür, dass wir die gedruckte Ausgabe in Teilen unseres Erscheinungsgebietes erst verspätet und nicht in gewohnter Form zustellen können.

Hintergrund waren technische Probleme im Druckzentrum. Die technische Störung konnte noch in der Nacht behoben werden. Die Zustellung kann sich dennoch verzögern.

Wir bedauern die Ihnen dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten sehr und bitten ausdrücklich um Entschuldigung.

Mit freundlichen Grüßen,

Verlag und Redaktion

Unser Team im Kundenservice steht Ihnen selbstverständlich für Auskünfte zur Verfügung: 0521/585-100. Allerdings kann es durch das erhöhte Anrufaufkommen aktuell zu Verbindungsproblemen kommen.

Sollten Sie die WESTFALEN-BLATT-App nutzen, um unsere e-Zeitung abzurufen, geben Sie bitte folgende Daten ein, um die Ausgaben abzurufen:

Benutzername: frei oder gratis

Passwort: frei oder gratis