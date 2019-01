Von Ludmilla Ostermann

In der bosnischen Hauptstadt leben etwa 305.000 Menschen. Laut bosnischem Amt für Statistik kamen in der ersten Jahreshälfte 2016 fast 506.000 Touristen – eine Steigerung um acht Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Beliebter Aussichtspunkt: Das »Yellow Fortress« ist eine Burg, von der aus Besucher einen wunderschönen Blick über Sarajevo haben. Foto: Ludmilla Ostermann Beliebter Aussichtspunkt: Das »Yellow Fortress« ist eine Burg, von der aus Besucher einen wunderschönen Blick über Sarajevo haben. Foto: Ludmilla Ostermann

Der »Dark Tourism« boomt

Viele Touristen kommen, um das Sarajevo zu sehen, in dem vor noch nicht langer Zeit ein heftiger Bürgerkrieg tobte. Die Spuren der Belagerung werden zu ungewöhnlichen Touristenzielen für Besucher aus aller Welt.

Der sogenannte »Dark Tourism« boomt. Das 2012 in Lancashire gegründete Institute for Dark Tourism definiert diese Art des Reisens als »Besichtigung von Orten, Attraktionen und Ausstellungen, die mit Tod, Mord, Gräueltaten, Gewalt, Leid, Schmerz und dem Makabren assoziiert werden«. Auf der entsprechenden Internetseite sind 800 Reiseziele in 108 Ländern gelistet, etwa die Killing Fields in Kambodscha, die Sperrzone rund um den Atomkern von Tschernobyl oder eben Sarajevo mit dem Kriegstunnel und Themen-Museen.

Verschiedene Agenturen bieten Touren zu den ehemaligen Kriegsschauplätzen an. Die Fahrt über die »Sniper Alley« (Heckenschützen-Allee), eine Hauptverkehrsader Sarajevos, erinnert daran, dass serbische Heckenschützen wahllos auf Passanten schossen, die sich aus den Häusern wagten. Mehr als 200 Menschen starben auf dieser Straße.

Die sogenannten »Rosen von Sarajevo« sind Einschlagsspuren von Granaten in den Straßen. Sie wurden nicht ausgebessert, sondern mit rotem Harz ausgegossen – Es sind dutzende Mahnmale auf den Gehwegen und Straßen der Stadt.



Eine »Rose von Sarajevo«: Hier schlug einst eine Granate ein. Foto: Ludmilla Ostermann Eine »Rose von Sarajevo«: Hier schlug einst eine Granate ein. Foto: Ludmilla Ostermann

Unterwegs mit Darko

»Es ist gut, dass die Menschen Interesse zeigen an der Vergangenheit«, sagt Darko, der als Touristenführer in Sarajevo arbeitet. Der 26-Jährige zeigt Besuchern aus aller Welt die Stadt, in der er lebt, und ihre bewegte Geschichte.

Dabei gibt er viel Persönliches preis. Auch er und seine Familie haben Bosnien Anfang der 1990er Jahre verlassen müssen. Da war er ein Jahr alt.





Auf einer seiner Touren führt er Touristen zum Kriegstunnel (auch: Tunnel der Hoffnung, »Tunel spasa«) in den Nordosten der Stadt. Nur diesem knapp 800 Meter langen, mit Holz und Metall ausgesteiften Gang ist es zu verdanken, dass die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina die fast vierjährige Belagerung durch bosnische Serben überstand. Hierdurch wurden heimlich Lebensmittel und Medikamente transportiert.

Das Gelände um den Kriegstunnel gibt Einblick in die Kriegführung während der Belagerung. Minen lassen sich dort gefahrlos aus der Nähe betrachten. Auf den Bergen rings um Sarajevo ist das anders. Hier liegen nach Schätzungen noch 1100 weitere Sprengsätze – es ist Sperrgebiet.

Teil des »Dark Tourism«: Minen gehörten zur Kriegführung während der Belagerung Sarajevos. Foto: Ludmilla Ostermann Teil des »Dark Tourism«: Minen gehörten zur Kriegführung während der Belagerung Sarajevos. Foto: Ludmilla Ostermann

Vom Tunnel selbst ist nur noch ein 20 Meter langer Abschnitt übrig geblieben. Die Röhre ist so niedrig, dass man den Kopf einziehen muss.

Die Geschichten, die dieser Ausstellungsort erzählt, zeugen vom Alltag in der eingekesselten Stadt. Von Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und nicht wissen, ob sie lebend zurückkehren. Von einem Schönheitswettbewerb, bei dem 1993 die Miss Sarajevo gekürt wurde, von der Brauerei, die zur wichtigsten Wasserquelle wurde.

Drei Ethnien, (k)ein Staat

Heute, mehr als 20 Jahre nach Kriegsende, ist Bosnien schwer zu regieren. Das Land setzt sich aus zwei Teilrepubliken zusammen: der Föderation Bosnien-Herzegowina, in der vor allem muslimische Bosniaken und katholische Kroaten (63 Prozent der Bevölkerung) leben, sowie der von orthodoxen Serben dominierten Republika Srpska (35 Prozent der Bevölkerung). Die Stadt Brcko wird gemeinsam verwaltet.

Ein Land mit vielen unterschiedlichen Verwaltungseinheiten: Bosnien-Herzegowina. Foto: Grafik: dpa Ein Land mit vielen unterschiedlichen Verwaltungseinheiten: Bosnien-Herzegowina. Foto: Grafik: dpa

Das Abkommen von Dayton, das den Krieg in Sarajevo 1995 beendete, hat ein kompliziertes politisches Konstrukt hervorgebracht: Bosnien hat heute drei Präsidenten und drei Regierungen. Im Abkommen wurde festgelegt, dass alle drei großen Volksgruppen in Bosnien – Serben, Kroaten und Bosniaken – zu gleichen Teilen an der Macht beteiligt werden sollen. Insgesamt leistet das Land sich weit mehr als 100 Minister. Und das mit einer Einwohnerzahl, die etwa der von Berlin entspricht.

Hunderte Milliarden US-Dollar sind aus dem Westen nach Bosnien geflossen. Sichtbar ist das anhand der sanierten Gebäude in Sarajevo. Nur die Bevölkerung spürt es kaum. Im Land liegt die Arbeitslosenquote bei 40 Prozent. Das Pro-Kopf-Einkommen lag laut Weltbank 2015 bei 4670 US-Dollar (Deutschland 45.940).

Die Lage ist mitunter derart hoffnungslos, dass es vor zwei Jahren in Sarajevo zu schweren sozialen Unruhen kam, bei denen auch das Gebäude des Staatspräsidiums in Flammen aufging.

Bei Protesten gegen Privatisierungen, Armut und Korruption gehen im Februar 2014 Verwaltungsgebäude in Sarajevo in Flammen auf. Foto: dpa Bei Protesten gegen Privatisierungen, Armut und Korruption gehen im Februar 2014 Verwaltungsgebäude in Sarajevo in Flammen auf. Foto: dpa

Auch heute, mehr als 20 Jahre nach dem Krieg, ist Bosnien noch ein tief gespaltenes Land: Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik will die von seinen Landsleuten kontrollierte Landeshälfte lieber heute als morgen abspalten. Er hat offen gedroht, in diesem Jahr eine Volksabstimmung der serbischen Bevölkerung über die Loslösung der Republika Srpska aus Bosnien und Herzegowina abzuhalten. Und die Kroaten im Land möchten mehr Autonomie für sich erreichen. Der Krieg ist zwar vorbei, aber nicht vergessen. Eine Aufarbeitung der Geschehnisse findet kaum statt.

Streit um die Geschichte

Noch heute etwa herrscht Uneinigkeit darüber, welches Ereignis den blutigen Konflikt auslöste. Die bosnischen Serben, die knapp ein Drittel der Landesbevölkerung ausmachen, erklären den 2. März zum offiziellen Kriegsbeginn. An diesem Tag wurde ein serbischer Hochzeitszug in Sarajevo von einem Bosniaken angegriffen. Dabei wurde ein Hochzeitsgast getötet. Kurz vor dem Angriff hatten am 1. März mehr als 99 Prozent der Teilnehmer an einer Volksabstimmung für die Unabhängigkeit Bosniens gestimmt. Die bosnischen Serben hatten das Referendum allerdings boykottiert.

Sarajevo heute Fotostrecke

Foto: Ludmilla Ostermann

Für die Bosniaken und die Kroaten markiert ein anderes Ereignis den Beginn des Krieges: Bei den großen Friedenskundgebungen, an denen am 5. April in Sarajevo gut 40.000 Menschen teilnahmen, erschossen Unbekannte vom Hotel »Holiday Inn« aus, dem Hauptquartier der Serbisch-Demokratischen Partei von Radovan Karadzic, fünf Personen. Bosniaken und Kroaten betrachten diese als die ersten Kriegsopfer.

Jenseits des Streits über historische Daten setzt sich das Zerwürfnis der Bevölkerungsgruppen im Alltag fort. Außerhalb der Hauptstadt gibt es Schulen mit getrennten Eingängen für katholische, orthodoxe und muslimische Kinder, erzählt Darko. »Diese Kinder gehen zwar unter einem Dach zur Schule, sind aber in Klassen voneinander getrennt, mit unterschiedlichen Lehrern und Schulplänen«, erzählt er. Die Teilung ist ein Erbe des Bürgerkriegs. Der 26-Jährige nennt es sogar Apartheid.





Bis heute haben sich Bosniaken, Kroaten und Serben auf keine gemeinsame Landessprache einigen können – obwohl sie alle die gleiche Sprache sprechen. Die Zersplitterung treibt mitunter groteske Blüten: Die Warnhinweise auf Zigaretten stehen heute drei Mal auf der Schachtel. Einmal auf serbisch in kyrillischer Schrift. Und dann jeweils auf bosnisch und kroatisch in lateinischer Schrift. Diese beiden Sprachen sehen völlig identisch aus, Buchstabe für Buchstabe.

Vor dem Krieg sprachen alle Serbokroatisch. In Bosnien sprechen Serben heute serbisch, Bosniaken sprechen bosnisch, Kroaten sprechen kroatisch.

Grotesk: Drei Warnhinweise auf einer Zigarettenschachtel. Foto: Ludmilla Ostermann Grotesk: Drei Warnhinweise auf einer Zigarettenschachtel. Foto: Ludmilla Ostermann

Einstiges Sinnbild für Multikulturalität

Vor allem die Jüngeren leiden unter der jetzigen Situation. Die Jugendarbeitslosigkeitsrate liegt seit Jahren bei etwa 60 Prozent. Viele junge Menschen verlassen das Land.

Darko will bleiben. »Der Tourismus-Sektor bietet viele Chancen«, sagt er. Am liebsten möchte er Ökotouren rund um Sarajevo anbieten. Wasserfälle, Nationalparks, Höhlen – Bosnien hat landschaftlich viel zu bieten.

Der 26-Jährige möchte dazu beitragen, dass Bosnien in einem neuen Licht gesehen wird, abseits der Geschichten von Krieg und Leid. »Es ist an der Zeit, weiterzumachen.«





Bosniens Hauptstadt war einmal eine Vielvölkerstadt, galt mit den Moscheen, Kirchen und Synagogen auf kleinstem Radius als Sinnbild für Multikulturalität. Vor dem Krieg gab es drei große Konfessionen: Die Muslime machten 49 Prozent der Bevölkerung aus, Orthodoxe 30 Prozent und Katholiken sieben Prozent.

Gerne erinnern sich die Sarajevoer an die Olympischen Winterspiele von 1984. Sie waren ein Fest des Miteinanders. Die Wahl der Austragungsstätte glich damals einer Sensation. Es waren die ersten olympischen Spiele auf dem Balkan. Sarajevo wurde zum ersten kommunistischen Austragungsland der Winterspiele gewählt.

Hier gewann Kati Witt zum ersten Mal olympisches Gold. Juan Antonio Samaranch, damals Chef des Olympischen Komitees, nannte die Spiele damals die »bestorganisierten in der Geschichte«. Das Maskottchen Vucko, das Wölfchen, wurde mit seinem »Sarajevoooooo-Geheul« zum Star der Spiele.





Acht Jahre später kam der Krieg. Heute ist die Bobbahn auf dem Hausberg Trebevic zerschossen. Die Sprungschanze rottet vor sich hin. Graffiti verdecken den Beton. Die Sportstätte wirkt gespenstisch.

Die Bobbahn der Olympischen Spiele 1984 rottet vor sich hin. Die Natur erobert das Areal zurück. Foto: dpa Die Bobbahn der Olympischen Spiele 1984 rottet vor sich hin. Die Natur erobert das Areal zurück. Foto: dpa

Nach der Belagerung ist Sarajevo nicht mehr so bunt, wie es einmal war. Auch die Multikulturalität hat gelitten. Die Bevölkerungszahl sank kurz nach dem Krieg auf weit unter 300.000. Viele Sarajevoer flüchteten ins Ausland.

Heute sind 86 Prozent der Einwohner Sarajevos Bosniaken. Die Serben haben sich nach Ost-Sarajevo (Istocno Sarajevo), einem Teil der Republika Srpska, zurückgezogen. Istocno Sarajevo gehört seit dem Krieg nicht mehr zum Stadtgebiet.

Wasserpfeife und Cevapcici

Dennoch lassen sich die Touristen heute von der Multikulti-Architektur der Innenstadt verzaubern. Die Osmanen bauten die Bašcaršija, das Herz der Stadt. Ihr Erbe prägt bis heute das Stadtbild. Die österreichisch-ungarischen Machthaber modernisierten Sarajevo, ohne die osmanische Epoche zu verleugnen.

Es riecht nach Wasserpfeife und Cevapcici. Kneipen, Bars, Diskotheken, Untergrund-Clubs und zahlreiche Restaurants unterschiedlichster Küche laden zum Ausgehen ein. Es ist ein magischer Ort, der Besucher schnell in den Bann zieht.

Der Blick fällt auf junge Frauen im leichten Sommer-Outfit, andere mit Schleier. Sie flanieren in den Straßen der Stadt. In den Cafés kommen sie zusammen. Von Glaubensfragen abgesehen, führen die Sarajevoer noch immer einen sehr ähnlichen, westlichen Lebensstil.

Die bosnischen Muslime leben einen moderaten Islam. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie Deutsche-Welle-Autor Nedad Memić schreibt: »Sie leben seit Jahrhunderten in einer christlichen Umgebung. Insbesondere im sozialistischen Jugoslawien spielte die Religion im öffentlichen Leben eine Nebenrolle - dies betraf eben auch die Muslime. Die Bosniaken fühlten sich zwar weiter ihrem islamischen Erbe verbunden. Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts setzte ein Säkularisierungsprozess ein, der den Islam zwar weiterhin als den wichtigsten Pfeiler der kulturellen und nationalen Identität betrachtete, seine Rolle im politischen oder gesellschaftlichen Leben aber minimierte.«



Die Altstadt Sarajevos, die Bašcaršija, hat eine besondere Anziehungskraft. Hier überwiegt das osmanische Erbe. Foto: Ludmilla Ostermann Die Altstadt Sarajevos, die Bašcaršija, hat eine besondere Anziehungskraft. Hier überwiegt das osmanische Erbe. Foto: Ludmilla Ostermann



»Sarajevo ist in seinem Kern noch multikulturell«, sagt Darko. Aber der Krieg habe die Stadt verändert. Die Toleranz zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sei groß. Doch das Miteinander von einst sei es nicht mehr.

Vor dem Krieg machten Mischehen in der Hauptstadt etwa 30 Prozent aus. Serben heirateten Kroaten, Kroaten heirateten Bosniaken. Heute, erklärt Darko, sei das anders. »Da sagt einer zum anderen: ›Okay, du bist kein Moslem. Wir können ein Bier trinken. Aber halt dich von meiner Tochter fern.‹«

Film: »Sarajevo, quo vadis?«

Die vom Fernsehsender Arte produzierte Dokumentation »Sarajevo, quo vadis?« aus dem Jahr 2014 fragt ausgehend von mehreren historischen Schlüsselereignissen nach der multikulturellen Toleranz, die Sarajevo jahrhundertelang prägte.

Der Film zeigt, wie sich in Sarajevo historische Epochen und Ereignisse aneinanderreihen, überschneiden, jede einzelne Familie prägen und ein schwindelerregendes Kaleidoskop bilden, das der Film eindrücklich wiedergibt.