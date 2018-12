Von Bernd Bexte

Zudem fangen die Raucher in OWL immer früher an: Wer mit dem Rauchen beginnt, ist durchschnittlich 17,5 Jahre alt. 2005 lag das Durchschnittsalter noch bei 18 Jahren.

Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt am Freitag bekannt gegeben. Grundlage ist eine Haushaltsumfrage (Mikrozensus). Der Anteil der Nichtraucher an der Gruppe der über 15-Jährigen stieg demnach in OWL von 74 (2015) auf gut 78 Prozent (2017). In Zahlen entspricht das 1,1 Millionen Menschen. Darunter sind übrigens auch 252.000 frühere Raucher.

Jüngere rauchen weniger

Die Zahl der Raucher in OWL beziffert das Statistische Landesamt auf 305.000, immerhin 80.000 weniger als 2005. Noch deutlicher ist der Rückgang bei den Rauchern, wenn man auf ganz NRW schaut. Insgesamt sank die Zahl in den vergangenen zwölf Jahren um 28 Prozent. »Der Anteil der starken Raucher – also mit einem Konsum von mehr als 20 Zigaretten am Tag – hat sich im selben Zeitraum von 4,9 Prozent auf 2,4 Prozent mehr als halbiert«, erläutert ein Sprecher des Landesamtes dem WESTFALEN-BLATT.

Meiste Raucher im Ruhrgebiet

Zurückgegangen ist auch der Anteil jugendlicher Raucher: Im Jahr 2005 gaben noch fast 30 Prozent der Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren an, gelegentlich oder regelmäßig zu rauchen; im vergangenen Jahr lag dieser Anteil bei nur noch 16,3 Prozent.

Im Ruhrgebiet wird noch am häufigsten geraucht. Hier greift jeder Vierte zur Zigarette. Den höchsten Raucheranteil aller kreisfreien Städte und Kreise des Landes ermittelten die Statistiker für Gelsenkirchen mit 29 Prozent, den niedrigsten für Münster mit 17,4 Prozent. Auch der Kreis Paderborn hat mit einer Quote von 18,9 Prozent eine der geringsten Quoten. Der Landesdurchschnitt liegt bei knapp 23 Prozent.

Männer rauchen nach wie vor häufiger als Frauen. Während im vergangenen Jahr über ein Viertel (26 Prozent) der Männer zum Tabak griffen, war es bei den Frauen weniger als ein Fünftel (19,4 Prozent). Entsprechend das Bild in OWL: Auch hier zünden sich viel häufiger Männer (26 Prozent) eine Zigarette an als Frauen (17,7 Prozent).

Vermeidbare Todesursache

Die Ergebnisse zu den Rauchgewohnheiten beruhen auf freiwilligen Angaben. 79,1 Prozent der im Mikrozensus Befragten gaben Auskunft zu ihrem Rauchverhalten. Zu diesem Sachverhalt werden die Haushalte von den Statistikern nur alle vier Jahre befragt.

Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) ist Rauchen die häufigste vermeidbare Todesursache in den Industrieländern. Deutlich mehr als 100.000 Menschen in Deutschland sterben demnach jährlich an den Folgen des Rauchens. Das Rauchverhalten unterscheide sich laut DKG nach dem sozialen Status.

Dieser wird anhand des Bildungsniveaus, der beruflichen Stellung und des Einkommens bestimmt. Bereits seit einigen Jahrzehnten rauchten mehr Männer und Frauen mit niedrigem sozialem Status als mit hohem.