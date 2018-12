Essen (dpa/lnw). Nach dem »Hitzejahr« 2018 beginnt das neue Jahr am Dienstag in Nordrhein-Westfalen eher trüb und bedeckt. An Silvester zieht leichter Regen durch den Osten des Landes, der im Laufe des Tages aber wieder abklingt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.