Köln (dpa). Tausende Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg konnten auch am Donnerstag wegen einer technischen Störung zunächst nicht telefonieren. Das Problem sei aber mittlerweile behoben, sagte ein Sprecher von Unitymedia in Köln am Donnerstag.