Von Andreas Schnadwinkel

Matera (WB). Auf dem Weg liegt Matera nicht – weder aus Richtung Amalfiküste, noch aus Richtung Apulien. Wer die Stadt in der süditalienischen Region Basilikata besuchen möchte, muss sie gezielt ansteuern. In diesem Jahr dürften mehr Leute als sonst kommen. Matera ist gemeinsam mit dem bulgarischen Plowdiw Europäische Kulturhauptstadt 2019.

Mehr als 400.000 Gäste zählte die 60.000-Einwohner-Stadt 2017. In diesem Jahr sollen es eine Million werden. Ob der Kulturhauptstadt-Titel diese Strahlkraft hat, darüber können sich Materas Macher bei vergleichbaren Vorgängern wie dem nordportugiesischen Guimarães oder dem slowenischen Maribor erkundigen. »Es gibt die, die sagen: Nach 2019 kommt niemand mehr. Und es gibt die, die sagen: Es kommen jetzt schon zu viele. Die Wahrheit liegt in der Mitte«, sagt Paolo Verri.

Als Leiter der Stiftung Matera 2019 weiß er um die Bedeutung des Tourismus über das Jahr hinaus: »Wir sind nicht Venedig und hoffen auch nicht, es zu werden. Aber wenn der Tourismus keine Beschäftigung geschaffen hätte, wäre die Situation heute anders. Der Tourismus schafft neue Möglichkeiten und bringt frisches Geld.« Und Gründe, die Stadt zu besuchen, gibt es viele: Designhotels wie das »Sextantio Le Grotte della Civita«, Weinbars (»Nocelleria«), frühchristliche Felskirchen, Spas in Steinzisternen – und das alles in den Höhlen.

Felshöhlen zwangsgeräumt

Italien-intern konnte sich Matera gegen die bekannteren Ravenna, Siena und Perugia durchsetzen. Drei hochgradige Kulturstädte, von denen man offensichtlich annahm, dass sie das Label und die 54 Millionen Euro Zuschuss weitaus weniger nötig hätten als der ehemalige Schandfleck Italiens. Bis 1952 hausten in den beiden Stadtteilen Sasso Caveoso und Sasso Barisano etwa 17.000 Menschen in 3000 Felshöhlen, zum Teil mit ihren Nutztieren und unter schon damals unvorstellbaren hygienischen Zuständen – inklusive hoher Kindersterblichkeit. Dann ließ die italienische Regierung die Höhlen per Gesetz Nr. 619 zwangsräumen und siedelte die Bewohner in eigens gebaute Sozialwohnungen um. Die einen verloren ihr Vieh und ihre Arbeit, die anderen gewannen ihr Leben.

Berühmt ist Matera auch für seine frühchristlichen Felskirchen mit gut erhaltenen Fresken. In den Höhlen haben mittlerweile viele gastronomische Betriebe eröffnet. Foto: Andreas Schnadwinkel

Als Auslöser dieser politischen Entscheidung gilt der 1945 erschienene Roman »Christus kam nur bis Eboli«, der auch international Aufsehen erregte. Darin beschrieb Carlo Levi die prähistorische Siedlung und verglich sie mit Dantes Inferno. Der Satz, der seiner Erzählung den Titel gab: »Wir gelten nicht als Menschen, nicht als Christen, wir sind Tiere, denn Christus kam nur bis Eboli, aber nicht weiter, nicht zu uns.« Immerhin liegt Eboli 170 Kilometer von Matera entfernt. Für die Leute, auf die der verurteilte Antifaschist Carlo Levi während seiner Verbannung von 1935 bis 1936 in der Basilikata traf, war das nah und fern zugleich.

Eine der ältesten Städte der Welt

Christus sollte dann doch noch kommen und Matera zu einem zweiten Bethlehem und Jerusalem machen – für Filmproduktionen. 1964, als die Höhlen leer waren und als schwarze Löcher im weißen Fels bedrohlich wirkten, drehte Pier Paolo Pasolini seinen Jesus-Film »Das 1. Evangelium – Matthäus« mit dem Spanier Enrique Irazoqui in der Hauptrolle. Die Stadt war mehr als Drehort und Kulisse. Das galt auch 40 Jahre später, als Mel Gibson »Die Passion Christi« mit James Caviezel inszenierte. »Die Architektur der Stadt, die Felsen – als ich Matera das erste Mal sah, habe ich schier den Kopf verloren«, sagte Gibson. Und was in seinem Drama der zwölf letzten Stunden Jesu wie ein Computereffekt aussah, kam tatsächlich aus dem Himmel: Bei der Kreuzigungsszene zuckten die Blitze nur so über die Karsthänge der Gravina-Schlucht.

In der zerklüfteten Landschaft siedeln seit 11.000 Jahren durchgehend Menschen. Damit ist Matera eine der ältesten Städte der Welt. Die Gegend machte Nomaden sesshaft. Hier gab es Wasser, Nahrung und Schutz in den Höhlen, die man mit den Händen in den Kalkstein graben konnte. Nach der Zwangsumsiedlung 1952 verfielen die Höhlen, bis 1986 entschieden wurde, sie zu erhalten und zu nutzen. Dafür erhielt Matera 1993 den Status eines Unesco-Weltkulturerbes. Für manche Einheimische ist dieser bleibende Titel mehr wert als das kurzfristige Kulturhauptstadt-Label. Und nicht jeder profitiert davon.

In 3000 solcher Felshöhlen haben in Matera noch im Jahr 1952 mehr als 17.000 Menschen gelebt – in der Regel Seite an Seite mit ihren Nutztieren und unter prekären Bedingungen. Foto: Andreas Schnadwinkel

Skeptisch blickt die Regierung aus Rom in die Basilikata. Unangekündigt ist zuletzt Barbara Lezzi in Matera aufgetaucht. Die Politikerin der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung gehört als Ministerin für Süditalien dem Kabinett an. Lezzi nimmt die Klage örtlicher Tourismusagenturen ernst, die an der Organisation des Festjahres nicht beteiligt worden sind. Außerdem will sie sicher gehen, dass Italien bei der offiziellen Eröffnung am 19. Januar keine Blamage erleben muss.

Dasein auf Meta-Ebene gehoben?

Und inhaltlich? Neben den üblichen Lichtshows und Kunstaktionen wird das Programm zum Teil als abgehoben kritisiert. So hinterfragt der sizilianische Architekt Fabio Ciaravella mit seinem Project »Architektur der Schande« moderne Wohnformen, für die sich die Macher aus seiner Sicht eher schämen sollten. Das ist den »Materani« zu abstrakt, sie finden sich als Bewohner zu wenig wieder. Was sie befürchten: Ihr Dasein in Matera heben urbane Hipster auf eine Meta-Ebene, führen intellektuelle Debatten über Abwanderung aus ländlichen Regionen und entwerfen irgendwelche globalen Gegenkonzepte, die eh nie umgesetzt werden.

Das wird eine Stadt, die seit elf Jahrtausenden existiert, am Ende des Jahres wenig scheren.

Der Weg nach Matera

Am schnellsten erreicht man Matera über den Flughafen Bari in Apulien, der von mehreren deutschen Airports angeflogen wird. Von Bari dauert die Autofahrt (65 Kilometer) etwas mehr als eine Stunde. Man kann auch den Zug nehmen, was rund zwei Stunden dauert. Matera soll über das weltweit dichteste Netz an Airbnb-Unterkünften verfügen, also die meisten Wohnungsangebote gemessen an der Einwohnerzahl.