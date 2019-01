Ein Foto von Montagabend: In diesem Betrieb in Vreden kamen etwa 900 Schweine qualvoll ums Leben.

Von Christian Althoff

Der Hof gehört Christian Röring, dem Sohn von Johannes Röring. Der ist CDU-Bundestagsabgeordneter und seit 2012 Bauernpräsident in Westfalen-Lippe. Wie berichtet, hatte der Sohn die verendeten Tiere am Montagmorgen entdeckt – laut Polizei ein Schaden von 100.000 Euro. Die Kripo nimmt an, dass jemand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen gewaltsam in den Stall eindrang und in einem Technikraum die für die Schweine lebensnotwendige Klimaanlage abschaltete.

Außerdem soll er die Alarmanlage manipuliert haben, so dass der Stromausfall nicht gemeldet wurde. Die Temperatur im Stall stieg durch die Wärme der Tiere, und der Sauerstoff wurde verbraucht – bis die Schweine kollabierten. Bisher ist nach Angaben der Polizei kein Selbstbezichtigungsschreiben aufgetaucht. »Wir haben keinen Anhaltspunkt, wer das gewesen sein könnte«, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Münster. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

»Ganz sicher haben Tierschützer nichts mit dem Tod der Schweine zu tun«

Gerüchten, militante Tierschützer könnten die Täter sein, trat die Tierrechtsorganisation Peta gestern entgegen. Dr. Edmund Haferbeck, Leiter der Peta-Wissenschafts- und Rechtsabteilung: »Ganz sicher haben Tierschützer nichts mit dem Tod der Schweine zu tun, denn für sie hat das Wohlergehen der Tiere höchste Priorität.« Da 2013 bereits mehr als 900 Schweine nach einem technischen Defekt in dem Betrieb erstickt seien, müsse auch untersucht werden, ob nicht diesmal fahrlässiges Verhalten die eigentliche Ursache gewesen sei. Peta setzte 1000 Euro Belohnung für die Ermittlung des Täters aus und bat mögliche Hinweisgeber, sich an die Polizei oder anonym an Peta zu wenden.

Christian Röring teilte mit, dass die Lüftungsanlage erst im Dezember von einer Fachfirma überprüft worden sei und problemlos funktioniert habe. Er sprach von einem »bedrückenden Vorfall« und sagte, er hoffe auf schnelle Aufklärung. 2016 waren Unbekannte in einen Stall der Familie Röring eingedrungen und hatten Videos gedreht, die in der ARD gezeigt wurden. Dr. Haferbeck: »Zu sehen waren Tiere auf kotverschmierten Spaltenböden aus Beton, die kaum laufen können und im sogenannten Hundesitz hocken, der ein Anzeichen für schlechtes Stallklima sein kann. Einige litten an Augenentzündungen, waren verletzt oder mit Kratzern übersät.«

Das Video zeige aber nur Momentaufnahmen

Peta zeigte Johannes Röring an, doch die Staatsanwaltschaft Münster stellte das Verfahren ein. Die möglichen Missstände hätten keinen Anfangsverdacht für eine Straftat begründet, erklärte die Behörde. Dafür seien nach dem Tierschutzgesetz »länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden« notwendig. Das Video zeige aber nur Momentaufnahmen.