In Iserlohn sorgten die Eichenprozessionsspinner Ende Mai für die Sperrung einer ganzen Straße. Foto: dpa

Mülheim an der Ruhr/Gütersloh (dpa/WB). Neun Schulkinder haben bei einem Sportfest in Mülheim Gesundheitsprobleme bekommen, die wahrscheinlich durch den Eichenprozessionsspinner ausgelöst wurden. Zuerst litt ein Kind an Kreislaufbeschwerden, dann klagten mehrere Schüler über Luftnot und Hautreizungen, teilte die Feuerwehr mit.