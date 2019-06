Andreas Ruf hatte 2018 beim Oberbayerischen Volksblatt dieses Motiv zum Thema »Welt der kleinen Dinge« eingereicht. In die diesjährige Kategorie »Verkehrte Welt« würde es aber auch ganz gut passen.

Das WESTFALEN-BLATT ruft auch in diesem Jahr wieder zum großen Fotowettbewerb »Blende« auf. In Kooperation mit der Prophoto GmbH in Frankfurt/Main suchen wir die schönsten Motive zu den beiden Themen »Verkehrte Welt« und »Special Moments«.