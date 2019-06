Essen (dpa). Nordrhein-Westfalen steuert weiter auf den bislang heißesten Tag des Jahres zu: Bereits am frühen Nachmittag zeigte das Thermometer an den Flughäfen Düsseldorf und Münster/Osnabrück rund 33 Grad. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Rhein mit bis zu 37 Grad am späten Nachmittag. Am Mittwoch soll es dann mit bis zu 34 Grad etwas weniger heiß werden.

An vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen gab es Hitzefrei. Am Stadtgymnasium Detmold durften die Schüler der Sekundarstufe I nach der 6. Stunde gehen, am Helmholtz-Gymnasium Essen bereits nach der 4. Stunde.

Dies ist dort auch für Mittwoch geplant, sagte der stellvertretende Schulleiter Rainer Severin. Für die Schüler der Sekundarstufe II findet Unterricht nach Plan statt – »in kühleren oder nicht ganz so heißen Räumen«. Der entsprechende Erlass des Landes sieht kein Hitzefrei für die Oberstufe vor. An Grundschulen mit Ganztagsbetreuung gab es mancherorts verkürzte Unterrichtsstunden, auch in Enger im Kreis Herford galt für die Grundschüler Hitzefrei nach Schulstunde vier.

Eichenprozessionsspinner im Freibad

Ausgerechnet am Dienstag musste derweil in Dortmund ein Freibad geschlossen bleiben – der Eichenprozessionsspinner mit seinen gefährlichen Härchen hatte in einem angrenzenden Park zahlreiche Bäume befallen. Wie lange die Sperrung andauert, war am Dienstag unklar.

Auch in Harsewinkel müssen die Bürger in diesem Jahr gänzlich auf ihr Freibad verzichten. Dort waren verbotene Weichmacher in Beckenfarbe entdeckt worden. Und auch in Büren schauen die Schwimmer in die Röhre: Die beiden Freibäder in Büren müssen ihre Öffnungszeiten einschränken. Grund ist ein Mangel an Schwimmmeistern.

»Klimaanlagen brummen«

Von größeren hitzebedingten Störungen wurden bislang nichts bekannt. »Der Verkehr läuft normal. Die Klimaanlagen brummen«, hieß es bei der Landesleitstelle der Polizei. Der Pressestelle der Deutschen Bahn in Düsseldorf wurden bis zum frühen Nachmittag ebenfalls keine hitzebedingten Behinderungen bekannt. Auch der Flugbetrieb am Düsseldorfer Airport lief normal.

Ein Sprecher verwies auf die hohe Sonneneinstrahlung auf dem Flughafen-Vorfeld. Für die dort Beschäftigten bedeute dies: reichlich trinken, Pausen einhalten, immer kräftig eincremen und Kopfbedeckungen tragen. »Bei den hohen Temperaturen werden auf Wunsch Arbeitsschutzgetränke an die Mitarbeiter ausgegeben.« Auch stünden Getränkespender mit kaltem Wasser zur Verfügung.

Extra-Wasser in der Bahn

Extra-Wasser gab es auch bei den Nahverkehrsunternehmen Ruhrbahn und Rheinbahn. »Wasser für die Fahrer gibt es reichlich«, sagte ein Rheinbahn-Sprecher. Die Fahrer dürften außerdem ihre Sommer-Dienstkleidung tragen, zu der etwa dunkelblaue Bermuda-Shorts zählen.

21 Grad im Dom

Abkühlung versprechen in diesen Tagen viele Kirchen wie etwa der Kölner Dom. Darin herrschten am Dienstag angenehme 21 Grad. Wer beim Besuch allzu leicht bekleidet ist, bekommt von den Domschweizern, den Ordnungshütern im Dom, ein Tuch in die Hand, um etwa die freien Schultern zu bedecken. Die Tücher werden am Ausgang wieder abgegeben. Das Tragen von Shorts sei kein Problem, sagte ein Domsprecher.

Wo es kühl ist

An Nord- und Ostsee ist das Meer in dieser Woche weiterhin angenehm frisch. Zwischen 15 und 19 Grad beträgt die Wassertemperatur in der Nordsee, in der Ostsee werden maximal 20 Grad gemessen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Selbst im Süden können sich Urlauber noch gut abkühlen: An der französischen Mittelmeerküste kommt das Wasser auf 19 bis 23 Grad. Auf Mallorca sind es 22 Grad, in der Adria 23 bis 25 Grad. In Bulgarien hat das Schwarze Meer 24 bis 27 Grad.

Im türkischen Antalya und im Roten Meer werden mit 27 Grad warme Temperaturen gemessen. Noch wärmer ist es nur in der Ferne, zum Beispiel in Thailand oder auf den Malediven.

Den Allzeit-Hitzerekord in Deutschland hält Kitzingen in Bayern: Sowohl am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Deutschland ist mit der brütenden Hitze allerdings nicht allein in Europa – auch jenseits der Grenze dreht der Sommer so richtig auf: In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen von örtlich um die 40 Grad.