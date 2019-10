Osnabrück (WB/ca). Eine Putzfrau (27) aus Osnabrück steht in der kommenden Woche wegen versuchter Erpressung vor dem dortigen Landgericht. Die Frau bekam als Minijobberin 340 Euro im Monat – bis die Buchhaltung versehentlich ins Überweisungsfeld die Personalnummer eintrug und 225.285 Euro auf dem Konto der Frau ankamen.

Ihr Arbeitgeber verlangte das Geld zurück, doch die Frau soll die Rückzahlung von erheblichen »Provisionen« abhängig gemacht haben. Letztlich soll sie sich in einem Arbeitsgerichtsverfahren zur Rückzahlung verpflichtet, aber zu diesem Zeitpunkt schon 100.000 Euro beiseitegeschafft haben.

In erster Instanz wurde die Frau zu 1200 Euro Strafe verurteilt, dagegen ist sie in die Berufung gegangen. Verhandelt wird nun am 7. November.