wegen Umstellungsarbeiten an unserer Telefonanlage sind Vertrieb, Verlag und Redaktion in der Bielefelder Verlagszen­trale am Dienstagvormittag nur eingeschränkt erreichbar.

Eine Anrufweiterleitung ist eingerichtet, dennoch kann es zu Wartezeiten oder kurzfristigen Unterbrechungen kommen. Eventuell erreichen Sie Ihre Ansprechpartner nicht direkt unter den gewohnten Durchwahlnummern. Bitte rufen Sie in solchen Fällen später erneut an. Die Arbeiten sollen gegen Mittag abgeschlossen sein.

Zudem ist am Dienstag unsere eZeitung mit allen Ausgaben kostenlos freigeschaltet: https://www.westfalen-blatt.de/ezeitung .