Die Dienststelle der Diakonie in Warburg freut sich über zahlreiche Weihnachtstüten, die dem Mittagstisch in diesen Tagen im Rahmen der Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ des Warburger Rewe-Marktes (Rademacher) gespendet wurden.

Kunden des Rewe-Marktes am Paderborner Tor konnten für 5 Euro eine Spendentüte mit lange haltbaren Lebensmitteln auf den Weg bringen. Rewe sorgt mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Mittagtisches dafür, dass die Tüten genau da ankommen, wo sie gebraucht werden.

„Insbesondere in dieser durch die Corona-Pandemie verursachten Notsituation müsse die Gesellschaft zusammenstehen und solidarisch handeln“, sagt Dieter Rademacher. Der Rewe-Markt stelle dem Mittagstisch mehrmals in der Woche kostenfrei Lebensmittel zur Verfügung, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. „Wir freuen uns, mit der Weihnachtsaktion einen zusätzlichen Beitrag zu leisten. So können die vielen beim Mittagstisch ehrenamtlich Tätigen weiter sozial und wirtschaftlich benachteiligten Menschen helfen“, so Rademacher.

Dietmar Kraul, Standortleiter der Diakonie Paderborn Höxter, freut sich über die gelungene Aktion. „Für Menschen, die es ohnehin schon schwer haben, ihren Alltag zu bewältigen, verschlechtern sich die Lebensumstände zusätzlich durch Corona“, sagt Kraul. „Wir haben deshalb einen mobilen Mittagstisch eingerichtet, um Menschen auch in der Corona-Krise Hilfe anbieten zu können. Derzeitig beliefern wir mehr als 120 Personen, was ohne Spenden und die vielen Helferinnen und Helfer nicht möglich wäre.“