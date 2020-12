Handel: „Das ist eine Katastrophe!“

Mit mehr als elf Milliarden Euro pro Monat will der Bund Unternehmen unterstützen, die vom bevorstehenden harten Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind. Das kündigte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Sonntag in Berlin nach den Beratungen von Bund und Ländern an.

Der Einzelhandel, der nach den neuen Regeln von Mittwoch an weitgehend schließen muss, reagierte prompt: Das Geld werde nicht reichen. „Wir fordern von der Politik, den Handel genau so zu unterstützen wie die Gastronomie. Unsere Verbände sind mit Land und Bund in Gesprächen“, sagte am Sonntag Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands OWL, dieser Zeitung. „Wenn zur umsatzstärksten Zeit des Jahres die Geschäfte geschlossen werden, ist das eine Katastrophe. Die Vorweihnachtszeit und die Woche danach sind die Zeit, in der der Handel sein Geld verdienen muss. Wir hätten nicht gedacht, dass die Geschäfte so früh vor Weihnachten schließen müssen, und hatten gehofft, dass sie bis kommenden Samstag einschließlich hätten offen bleiben können“, so Kunz.

Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn, sagte am Sonntag: „Für den stationären Einzelhandel ist das so kurz vor Weihnachten eine Mega-Katastrophe. Es bleibt abzuwarten, wann der Einzelhandel wieder starten kann.“

Ob die Menschen nun am Montag und Dienstag in Scharen in die Stadt kommen, um letzte Einkäufe zu tätigen, vermochte Seibel nicht einzuschätzen. „Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich fürchte eher, dass noch mehr online gekauft wird.“

Konkret soll bei der Überbrückungshilfe III, die von Januar an gilt, der Höchstbetrag von 200.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht werden. Die Hilfe ist ein Zuschuss bei coronabedingten Umsatzrückgängen.

Erstattet werden betriebliche Fixkosten. Für die von der Schließung betroffenen Unternehmen soll es Abschlagszahlungen ähnlich wie bei den November- und Dezemberhilfen geben. Die Kosten der erweiterten Überbrückungshilfe III werden während eines Monats mit angeordneten Schließungen auf etwa 11,2 Milliarden Euro geschätzt, wie aus einem Papier von Finanz- und Wirtschaftsministerium hervorgeht. Geplant sind laut Beschlusspapier außerdem Entlastungen für den Handel. Vor allem der Einzelhandel hatte angesichts der erwarteten schärferen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zusätzliche Hilfen gefordert.

Im Beschlusspapier heißt es, der mit den Schließungsanordnungen verbundene Wertverlust von Waren und anderen Wirtschaftsgütern im Einzelhandel und anderen Branchen solle aufgefangen werden, indem Teilabschreibungen unbürokratisch und schnell möglich gemacht werden. Zu inventarisierende Güter könnten ausgebucht werden. Das bedeutet, dass nicht verkaufte Ware nicht als Bestand ins Umlaufvermögen aufgenommen werden muss, sondern sofort abgeschrieben werden darf.

Vor zusätzliche Probleme stellt den Handel, der öffnen darf, ein weiterer Beschluss: Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. „Wir brauchen eine Not-Betreuung für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Supermärkten, die ja zur kritischen Infrastruktur für die Versorgung der Bevölkerung gehören“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, reagierte positiver auf die Ausweitungen der Hilfen: Es sei wichtig, die von den härteren Vorgaben betroffenen Betriebe nicht allein zu lassen.