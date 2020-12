Testüberschrift

Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur.

Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur.

Test-Fotostrecke 1/7 Jonas Leineweber Uni Padeborn Foto: Kirsten Hötger

Ein Schützenhut liegt am 12.03.2017 bei der Bundesvertreterversammlung der katholischen Schützen in Deutschland in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch. Nach den anhaltenden Debatten wollen sich die Katholischen Schützen in Deutschland für Muslime öffnen und ihren Umgang mit Homosexuellen neu regeln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa

19.08.2019, Nordrhein-Westfalen, Neuss: Ein rotes Ampelmännchen an einer Ampel hält ein Gewehr. Zum Schützenfest am kommenden Wochenende (24. bis 27. August) sollen in Neuss jetzt neue Ampelmännchen den Weg über die Straße regeln. Wie die Stadt mitteilt, werden an insgesamt acht Ampeln rote und grüne "Schützenmännchen" aufleuchten. Mit Hilfe von Schablonen wurden die neuen Umrisse angebracht. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa

ARCHIV - Stephan Prinz zur Lippe posiert am 10.06.2016 in Detmold in seinem Schloss Detmold. Foto: Oliver Krato/dpa (zu dpa: "Der kleinste Landesteil: Lippe kämpfte vor 69 Jahren trotzig") +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Oliver Krato

A33 Autobahn zwischen Halle und Künsebeck Foto: Stefan Küppers

BIELEFELD, DEUTSCHLAND - 29. APRIL 2016: Bethel AmtseinfŸhrung Dr Arne Kupke ,v.l.: Klaus Winterhoff, Annette Kurschus, Dr Arne Kupke (Foto: Hans-Werner Buescher/'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Hans-Werner Buescher

Chef-Historiker LWL Foto: LWL

Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur.

Zwischenzeile

Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur.

Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur. Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur.

Mit Blindheit per Definition geschlagen, dennoch nicht unsichtbar, präsentiere ich mich als unbeachtetes und ungeliebtes Stiefkind zeitgenössischer Literatur.