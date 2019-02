Von dpa

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr etwas schwächer gewachsen als zunächst berechnet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Behörde war nach ersten Daten noch von einem Plus von 1,5 Prozent ausgegangen.