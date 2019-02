Von dpa

Germering (dpa) - Schlagersänger Gus Backus («Da sprach der alte Häuptling der Indianer») ist tot. Er starb am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren zu Hause in Germering nahe München, wie seine Kinder am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.