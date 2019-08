Von dpa

Teheran (dpa) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben ein weiteres «ausländisches» Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt. Ein Sprecher der IRGC-Marine sagte der Nachrichtenagentur Fars am Sonntag, dass das Schiff Öl in die arabischen Golfstaaten schmuggeln sollte. Die Beschlagnahme sei bereits am 31. Juli erfolgt. Der Eigner wurde nicht genannt.