Von dpa

Peking (dpa) - China hat den USA wegen des angekündigten Verkaufs von Kampfflugzeugen an Taiwan mit Sanktionen gedroht. China werde seine Interessen auch mit der «Verhängung von Sanktionen gegen US-amerikanische Unternehmen» wahren, «die an Waffenverkäufen nach Taiwan beteiligt sind», erklärte das Außenministerium in Peking am Mittwoch.