Von dpa

Shenzhen (dpa) - Die deutschen Basketballer sind bei der WM in China bereits in der Vorrunde gescheitert. Das Aus der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl wurde durch die Niederlage von Jordanien gegen Frankreich am Dienstag besiegelt. Zuvor hatte Deutschland auch sein zweites Vorrundenspiel gegen die Dominikanische Republik verloren.