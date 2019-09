Von dpa

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban überraschend ausgesetzt. Trump schrieb am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter, er habe geheime Treffen mit den Taliban und dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani, die für Sonntag in Camp David geplant gewesen seien, wegen eines Anschlags in Kabul abgesagt und die Friedensgespräche mit den Taliban ausgesetzt.