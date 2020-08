Veranstalter: Düsseldorfer Großkonzert wird in Spätherbst verschoben

Düsseldorf (dpa) - Das ursprünglich für den 4. September geplante Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13 000 Zuschauern soll in den Spätherbst verschoben werden. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.