Berliner Polizei löst Versammlung wegen Verstößen gegen Auflagen auf

Berlin (dpa) - Die Versammlung Tausender Menschen gegen staatliche Corona-Auflagen in Berlin wird wegen Verstößen gegen Schutzauflagen aufgelöst. «Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird», teilte die Polizei am Samstag per Twitter mit.

Von dpa