Armenien verhängt Kriegsrecht nach Gefechten in Berg-Karabach

Eriwan/Baku (dpa) - Die Südkaukasusrepublik Armenien hat nach Gefechten mit Aserbaidschan in der Konfliktregion Berg-Karabach das Kriegsrecht verhängt. Das teilte Regierungschef Nikol Paschinjan am Sonntag in Eriwan mit.