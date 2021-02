Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen - zurück in schwarzen Zahlen

München (dpa) - Siemens Energy will in den kommenden Jahren 7800 Stellen abbauen, rund 3000 davon in Deutschland. Standorte sollen dabei nicht geschlossen werden, wie das 2020 von Siemens abgespaltene Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres gelang Siemens Energy zudem der Sprung zurück in die schwarzen Zahlen.