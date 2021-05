Früherer Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln inhaftiert

Köln (dpa) - Der frühere Reemtsma-Entführer und mutmaßliche Räuber Thomas Drach ist am Dienstag von den Niederlanden an Deutschland ausgeliefert und in Köln inhaftiert worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit.