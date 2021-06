Riga (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist erstmals seit elf Jahren wieder in ein WM-Halbfinale eingezogen. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gewann am Donnerstag in Riga ihr Viertelfinale gegen die Schweiz 3:2 nach Penaltyschießen und spielt damit um die erste WM-Medaille seit 1953.

Von dpa