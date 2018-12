Von Friedrich-Wilhelm Kröger

Mit einem 0:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth ging’s los, mit einem 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim hörte es auf. Dazwischen ist so einiges passiert in diesem 2018 für Arminia Bielefeld.

Über allem steht: Durch die Schaffung des Bündnis Ostwestfalen und der daraus folgenden massiven Unterstützung hat sich der Fußball-Zweitligist aller wesentlichen Schulden entledigt. Sportlicher Überschwang ist daraus allerdings nicht entstanden, im Gegenteil. Die Mannschaft kämpft gegen den erneuten Abstieg aus der 2. Liga, nicht im geringsten war damit gerechnet worden.

Weil Weihnachten ansteht, ist eine kleine Dosis Schönreden so gerade tolerabel. Es sind die anderen, sprich: Ingolstadt, Magdeburg, Duisburg und Sandhausen, die den Bielefeldern mit ebenfalls anhaltenden Misserfolgen die schlimmsten Befürchtungen ersparen. Und doch stimmt es am Ende des Jahres überhaupt nicht für den DSC Arminia, zu sehr lasten die vielen Niederlagen auf den Schultern eines Klubs, der sich weit mehr zugetraut hatte als Position 14 mit Blickkontakt nach unten.

Wer im Frühjahr begeistert mit Trainer Jeff Saibene bis 2021 verlängert und sich nur ein paar Monate später dazu gezwingen sieht, den Chefcoach auszutauschen, hat in diesem Fußball-Jahr dann doch viele Federn gelassen. Zu vergessen ist auch nicht: Schon Platz vier in der letzten Abschlusstabelle im Mai wäre bei einem Sieg weniger bloß noch Rang neun und bei minus zwei Erfolgen nur Platz zwölf gewesen. So etwas wie Besitzstandwahrung gibt es nicht, in der 2. Liga wird gnadenlos abgestraft, wenn einer den Faden verliert.

Die aktuelle DSC-Saison ist gekennzeichnet durch aberwitzige Aussetzer, verpasste Möglichkeiten, fehlende defensive Autorität und einen Mangel an spielerischem Reichtum. So flogen jene Träume auf, in denen mit Langzeit-Trainer Saibene mittelfristig die 1. Liga angepeilt wird. Die harsche Realität macht auch vor der schönsten Illusion nicht halt.