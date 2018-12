Von Andreas Schnadwinkel

Was Erdogan auf syrischem Staatsgebiet vorhat, ist nicht so weit von dem entfernt, was Putin in der Ukraine macht. Und diese beiden Autokraten werden maßgeblich mitentscheiden, ob Syrien überhaupt jemals wieder befriedet werden kann.

Ob Assads Armee ohne Unterstützung der Schutzmächte Iran und Russland auch nur ansatzweise in der Lage ist, die Kurdengebiete im Norden gegen eine türkische Invasion zu schützen und im Kriegsfall auch zu verteidigen, ist sehr fraglich. Außerdem hat das Mullah-Regime ebenso wenig Interesse an einer starken kurdischen Bewegung wie die Türkei.

Der Lauf der Dinge hängt von Putin ab. Gibt er den Türken freie Hand, schadet er seinem Vasallen Assad. Wahrscheinlicher ist ein vorläufiger Deal wie in der Stadt Idlib. Und wer weiß: Vielleicht kehren die USA schneller zurück, als man es sich heute denkt.