Von Ulrich Windolph

10./11. Februar : Martin Schulz ist gescheitert. Endgültig. Dem kurzen Höhenflug folgte der Fall ins Bodenlose – ein beispielloser Absturz in nicht einmal zwölf Monaten. Die Schulz-Story ist auch ein Lehrstück über unsere Zeit. Über Illusionen, Projektionen und Übertreibungen – auch solche journalistischer Art.

3./4. März : Was wäre eigentlich gewesen, wenn die Essener Tafel aus Angst vor einer weiteren Eskalation zwischen Ausländern und Einheimischen ihre Arbeit eingestellt hätte? Soll es am Ende gar besser sein, nicht zu helfen, als nicht allen zu helfen? Das wäre beschämend. Wie es der ganze Fall ist, der viel über die Entfremdung zwischen Regierenden und Regierten verrät.

11. Juni : Der Westen verschleißt sich beim G7-Gipfel im Kampf untereinander, anstatt gemeinsam die Vorteile freier Handelsbeziehungen und demokratischer Regierungssysteme zu verteidigen. Europäer gegen die USA und US-Präsident Donald Trump gegen alle. Profiteure sind einzig und allein China und Russland – zwei Länder, in denen der Kapitalismus und der Kommunismus eine unheilige Allianz eingegangen sind. Es ist ein Elend!

18. Juni : Folgt dem verpatzten WM-Auftakt von Moskau das traurige Endspiel in Berlin? Wie auch immer: Das Verhältnis zwischen CDU und CSU ist zerrüttet. Wenn gezielt Worte wie »Asyltourismus« verwendet werden, darf man fragen, wie groß das Interesse an einer Lösung seitens der CSU ist.

24. Juli: Es war schon klar, dass die Diskussion um Mesut Özil kein gutes Ende nehmen würde. Dass über seinen unehrenhaften Abgang nun eine Rassismus-Debatte entbrannt ist, zeigt, wie aufgeladen das gesellschaftspolitische Klima in unserer Republik ist. Dabei können wir kaum sagen, was das Deutschsein, was unsere Identität und unsere Gesellschaft ausmacht. Doch solange wir nicht wissen, wer wir sind und was wir sein wollen, wird Integration Stückwerk bleiben.

1./2. September: Mittwoch Senegal, Donnerstag Ghana, Freitag Nigeria: Angela Merkels Afrikareise war eng getaktet. Es geht natürlich um wirtschaftliche Interessen. Und es geht um Fragen der Migration. Wenn Europa erfolgreich die Fluchtursachen bekämpfen will, wie es in Sonntagsreden so oft heißt, werden wir selbst einen größeren Beitrag leisten müssen. Mit Almosen für Afrika ist es nicht mehr getan!

17. September: Durch den Missbrauchsskandal ist enorm viel Vertrauen verloren gegangen – teilweise unwiederbringlich. Tausende Gläubige haben der Kirche den Rücken gekehrt, und nicht minder viele bekennende Katholiken sind tief beschämt. Sie tragen schwer daran, was Diener Gottes anderen Menschen angetan haben.

19. September: Weder hat der Wirbel um Hans-Georg Maaßen etwas Sachdienliches zur Aufklärung des Geschehens beigetragen, bei dem ein 35-Jähriger sein Leben verlor, noch konnte der Staat den offen auf den Chemnitzer Straßen marodierenden rechten Horden wirksam Einhalt gebieten. Ein Staat aber, der nur redet, macht sich angreifbar. Und eine Regierung, die mit Inbrunst über einen von hunderten Spitzenbeamten streitet anstatt ihre Handlungsfähigkeit entschlossen unter Beweis zu stellen, macht sich lächerlich.

29. Oktober: Die Langzeitfolgen dieses Wahljahres für das politische System der Bundesrepublik sind gewaltig. Während die Grünen im Höhenrausch bleiben, schleppt sich die Große Koalition in Berlin weiter. Fürs Erste zumindest. Die AfD hat sich endgültig etabliert, die CSU hingegen ist ziemlich rasiert. Parlamente mit sechs oder gar sieben Parteien werden zur Regel – mit allen denkbaren Komplikationen für die Regierungsbildung.

30. Oktober: Angela Merkel hat die Reißleine gezogen. Im allerletzten Moment. Ihre Analyse war schonungslos und sie war – endlich einmal – angemessen selbstkritisch: »Das Bild, das unsere Regierung liefert, ist inakzeptabel.« Und weiter: »Ich trage qua Amt Verantwortung dafür.«

3. Dezember: Irgendwie passte die Odyssee der Kanzlerin zum Verlauf des G20-Gipfels in Argentinien. Großer Aufwand, wenig Ertrag. Es ist bezeichnend, mit welch bescheidenen Resultaten die Lenker der weltweit wichtigsten Wirtschaftsnationen schon zufrieden sind – oder sein müssen. Wie unter dem Brennglas zeigt sich dabei die Schwäche und Unentschlossenheit Europas.

8./9. Dezember: Die mehr als 48 Prozent der Stimmen, die Friedrich Merz in der Stichwahl bekommen hat, zeigen die Zerrissenheit der CDU. Die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird alle Hände voll zu tun haben, die CDU zusammenzuhalten.

Das war es also, mein 2018! Es war ein Jahr der Umbrüche. Im politischen Berlin ist der Generationswechsel im vollen Gange. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt, mitunter fiebrig sogar. Empörung ersetzt oft das Argument. Der Ton ist unversöhnlich, die Streitkultur hat schon bessere Zeiten erlebt. Trotz der weiterhin sehr guten wirtschaftlichen Lage ist die Unsicherheit groß – vor allem mit Blick auf Europa und die Welt. Und die Herausforderungen sind es auch. Welche Weichenstellungen 2019 bringt, wissen wir nicht. Aber wir werden wie gewohnt alles Wichtige aufschreiben und einordnen, damit Sie sich Ihr eigenes Bild machen können. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr!