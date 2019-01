Von Stefan Vetter

Richard Grenell ist ein treuer Diener seines Herrn. Nicht nur, dass sich der US-amerikanische Botschafter in Deutschland seine Sporen als Kommentator bei »Fox-News« verdiente – dem ultrakonservativen TV-Lieblingskanal von Donald Trump. Der gänzlich undiplomatische Diplomat ist gleichsam auch ein Trump-Zwilling, wenn es um die rücksichtlose Durchsetzung wirtschaftlicher US-Interessen geht. Deutschen Firmen, die sich am Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligen, drohte Grenell jetzt in einem Brief mit Sanktionen.