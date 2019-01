Von Detlef Drewes

Überraschungen enthält der Brief nicht. Bereits am Wochenende hatten die beiden Präsidenten Jean-Claude Juncker (EU-Kommission) und Donald Tusk (EU-Ratspräsident) ein Papier nach London geschickt. »Wie Sie wissen, sind wir nicht in der Lage, irgendetwas zuzustimmen, das das Austrittsabkommen ändert oder nicht mit ihm übereinstimmt«, heißt es in dem Schreiben.

Aber man könne doch immerhin bestätigen, dass »die Europäische Union, ebenso wie das Vereinigte Königreich, nicht wünscht, dass der Backstop in Kraft tritt«. Es geht um jene Notlösung, falls die Gespräche zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland nicht bis Ende 2022 zum Erfolg führen.

Dann, so sieht es der Austrittsvertrag vor, verbliebe das ganze Königreich in einer Zollunion mit der EU. Die Gegner der britischen Premierministerin Theresa May sehen darin nur den Versuch Brüssels, die Insel an die Leine zu legen. Nun bekräftigen Juncker und Tusk noch einmal, man sei entschlossen, die Klausel durch eine dauerhafte Lösung zu ersetzen. Die müsse aber eine harte Grenze unnötig machen.

Der Versuch war zwar gut gemeint, geht in der Substanz aber nicht über die längst vorliegenden Vereinbarungen des EU-Gipfels vom Dezember hin­aus. Was also tun, wenn – wie befürchtet – heute am späten Abend die Mehrheit des Unterhauses den Austrittsvertrag ablehnt? Diplomaten in Brüssel ließen durchsickern, dass die EU in diesem Fall Zeit anbieten will: Der eigentlich für den 29. März anstehende Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Union solle dann verschoben werden – beispielsweise bis Juli. Premierministerin May hätte damit noch einige Monate mehr zur Verfügung, um ihre Leute zu überzeugen. Der Gedanke ist zumindest überraschend, würde er die Gemeinschaft doch selbst ins Chaos stürzen.

Schließlich wählen die 27 Mitgliedsstaaten zwischen dem 23. und 26. Mai ein neues Europäisches Parlament, das frühestens Anfang Juli zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen kann. Es ist deutlich kleiner (nur 703 statt 751 Mitglieder), weil die Briten dann schon nicht mehr dabei sind. Und wenn doch?

Der Ruf nach einem Plan B liegt also in der Luft. Beide Seiten müssen das Chaos vermeiden, das sich ohne Deal abzeichnet. Selbst in London weiß man, dass die lächerlichen Übungen mit ein paar Lkw für die Tage nach dem 29. März auch nicht annähernd das Durcheinander vorwegnehmen können, das sich dann einstellt. Die Idee, May ein paar Monate mehr Zeit zu geben, klingt verlockend. Doch damit ist die Frage nicht beantwortet, warum weitere sechs Monate jene überzeugen könnten, die seit zwei Jahren Fundamentalopposition für angemessen halten