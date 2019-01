Von Hilmar Riemenschneider

Trotzdem hat das Landgericht zu klären versucht, welche persönliche Schuld die zehn Angeklagten am Tod von 21 Loveparade-Teilnehmern und an den Verletzungen von 650 weiteren Besuchern tragen. Die vorläufige Antwort des Gerichts provoziert vermutlich ein Gefühl der Ohnmacht, erst recht bei Opfern und Angehörigen. Dass die Angeklagten zur Tragödie beigetragen haben, steht für das Gericht außer Zweifel. Doch am Veranstaltungstag gab es so viele Pannen, so viele Fehlentscheidungen bei Veranstaltern, Stadt und Polizei, dass sich das Loveparade-Desaster im Verlauf als vermeidbare Folge einer Verkettung vieler unglücklicher Umstände und Entscheidungen darstellt.

Wie es dazu gekommen ist, das hat das Gericht aufgeklärt. Dafür schon war das Strafverfahren wertvoll, auch weil der Landtag damals mit dem Verzicht auf einen Untersuchungsausschuss die falsche Entscheidung getroffen hat.