Vor 100 Jahren durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen. Foto: dpa

Von Stefan Vetter

Heute auf den Tag genau vor 100 Jahren durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen gehen und sich selbst zur Wahl stellen. Seitdem hat sich viel verändert. Die Gleichberechtigung ist inzwischen gesellschaftlicher Konsens. Wenn es allerdings konkret wird, verträgt sich die Praxis zuweilen schlecht mit dem guten Vorsatz.

Es ist gerade einmal zwei Jahrzehnte her, als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) den sperrigen Namen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend öffentlich mit »Ministerium für Familie und Gedöns« übersetzte. Der heute allgegenwärtige Anspruch auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf fristete ein Schattendasein. Inzwischen zählt die Frauenerwerbsquote in Deutschland zu den höchsten in Europa. Allerdings handelt es sich vorwiegend um Teilzeitjobs. Wegen der Familienarbeit stecken Mütter immer noch deutlich häufiger bei einer beruflichen Karriere zurück.

Das vor 100 Jahren erkämpfte Frauenwahlrecht ist Alltag. Das eigentliche Ziel, Gleichberechtigung, aber wird noch immer nicht erreicht.